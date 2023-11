Damarları tıkayarak kalp krizine neden olan besinler ortaya çıktı

- Trans yağlı gıdalar: Trans yağlar, kolesterol seviyenizi yükselterek damarlarınızın sertleşmesine ve daralmasına neden olur. Trans yağlar, kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerler gibi işlenmiş gıdalarda bulunur. Yağlı et kesimleri de trans yağ içerebilir. Trans yağ alımınızı günde 2 gramın altında tutmaya çalışın. Et yemek istiyorsanız, yağsız veya az yağlı olanları seçin.

- İşlenmiş et: İşlenmiş etler, pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi etleri ifade eder. Bu etler, raf ömrünü uzatmak için tuz, şeker, koruyucu ve renklendirici gibi kimyasallarla işlenir. Bu kimyasallar, kan basıncınızı ve iltihaplanmanızı artırabilir. İşlenmiş et alımınızı haftada bir porsiyonla sınırlayın. Et yerine, balık, tavuk, hindi, baklagiller veya tofu gibi daha sağlıklı protein kaynakları tüketin.

- Yüksek tuzlu gıdalar: Tuz, sodyum içerir. Sodyum, vücudunuzun su tutmasına ve kan hacminizin artmasına neden olur. Bu da kan basıncınızı yükseltir. Yüksek kan basıncı, kalbinize ve damarlarınıza zarar verir. Günde 1500 miligramdan fazla sodyum tüketmemeye çalışın. Tuz alımınızı azaltmak için, işlenmiş gıdalardan, konserve gıdalardan, hazır sos ve çorbalardan, turşulardan ve zeytinlerden kaçının. Yemeklerinize tuz yerine baharat, limon suyu veya sirke ekleyin.

- Kafein: Kafein, kan damarlarınızı büzerek kan akışınızı etkiler. Aşırı kafein tüketimi, kalp ritminizi bozabilir veya kalp çarpıntısına neden olabilir. Günde 400 miligramdan fazla kafein tüketmemeye çalışın. Bu, yaklaşık 4 fincan kahve veya 10 fincan çaya eşittir. Kafeinli içecekler yerine, su, maden suyu, bitki çayı veya meyve suyu gibi kafeinsiz içecekler içmeyi tercih edin.

- Enerji içecekleri: Enerji içecekleri, kafein, şeker, taurin, ginseng, guarana gibi maddeler içerir. Bu maddeler, kalp atış hızınızı, kan basıncınızı ve kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Ayrıca, enerji içecekleri alkolle karıştırıldığında, kalp ritim bozukluğu, kalp krizi, bilinç kaybı veya ani ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Enerji içecekleri tüketmekten kaçının. Enerjinizi artırmak için, sağlıklı beslenin, yeterli uyuyun ve egzersiz yapın.

-Meyan kökü: Meyan kökü, öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir bitkidir. Ancak meyan kökü, sodyum tutulmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olan glisirizik asit adlı bir bileşik içerir. Meyan kökü, doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Aşırı veya uzun süreli meyan kökü tüketimi, kalp sağlığınızı tehlikeye atabilir.

- Kırmızı et: Kırmızı et, doymuş yağ, kolesterol ve tuz açısından zengindir. Bu maddeler, damarlarınızın tıkanmasına ve kalp hastalığı riskinizi artırmasına neden olabilir. Kırmızı et alımınızı ayda bir kezle sınırlayın. Kırmızı et yerine, balık, tavuk, hindi, baklagiller veya tofu gibi daha sağlıklı protein kaynakları tüketin.

- Patates cipsi: Patates cipsi, hem sodyum hem de trans yağ açısından yüksektir. Bu maddeler, kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi yükselterek kalp sağlığınızı olumsuz etkiler. Patates cipsi tüketmekten kaçının. Atıştırmalık olarak, fırınlanmış cips, hafif tuzlu ve tereyağlı patlamış mısır, kuruyemiş, kuru meyve, taze meyve veya sebze gibi daha sağlıklı seçenekler tercih edin.

- Yağda kızartılmış besinler: Yağda kızartılmış besinler, vitamin ve antioksidan kaybına neden olur. Ayrıca, trans yağ içeriği artar. Trans yağlar, damarlarınızı sertleştirir ve daraltır. Yağda kızartılmış besinler tüketmekten kaçının. Besinleri kızartmak yerine, haşlamak, buharda pişirmek, fırınlamak veya ızgara yapmak gibi daha sağlıklı yöntemler kullanın.

- Hazır noodle: Hazır noodle, pratik ve ucuz bir aperatif olabilir, ancak sodyum oranı çok yüksektir. Sodyum, kan basıncınızı yükseltebilir. Hazır noodle tüketmekten kaçının. Aperatif olarak, ev yapımı noodle, makarna, pilav, salata veya çorba gibi daha sağlıklı seçenekler tercih edin.