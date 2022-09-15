Azerbaycan’da şehit sayısı 71’e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Son çatışmalarda 21 asker daha şehit düştü. Şehit sayısı 71’e yükseldi
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Bakanlık şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelleyerek Ermenistan ordusunun geniş çaplı provokasyonları sonucunda 21 Azerbaycan askerinin daha şehit düştüğünü ve toplamda şehit sayısının 71’e yükseldiğini ifade etti.
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