Azerbaycan’da şehit sayısı 71’e yükseldi

Bakanlık şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelleyerek Ermenistan ordusunun geniş çaplı provokasyonları sonucunda 21 Azerbaycan askerinin daha şehit düştüğünü ve toplamda şehit sayısının 71’e yükseldiğini ifade etti.

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