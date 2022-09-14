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Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit olurken Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" ifadeleri ile sosyal medyada Bayraktar SİHA'ları ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler yayınlandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:55
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Azerbaycan Ermenistan'a ait S-300'leri böyle imha etti

Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti
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Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında başlayan çatışmalar dün de devam etti. İki tarafın da kayıplarıyla ilgili net rakamlar akşam saatlerinde açıklandı.

50 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın devamında, "12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan yönlerinde geniş çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu'ndan 42 askeri personel ve Devlet Sınır Teşkilatı'ndan 8 askeri personel olmak üzere Silahlı Kuvvetlerin toplam 50 askeri personel hayatını kaybetti. Şehit askerlerimizin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Şehit askeri personelimizin isim listesinin kamuoyuna sunulacağını bildiririz" denildi.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." dedi.

Öte yandan sosyal medyada da Azerbaycan kuvvetlerinin Bayraktar TB'2'ler ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.

49 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi. Paşinyan ayrıca yaşanan çatışmalarda 49 askerlerinin hayatını kaybettiğini açıklayarak "Ne yazık ki bu sayının artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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