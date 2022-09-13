Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama. Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarında 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.
"Şehitlerin kanı yerde kalmadı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.
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