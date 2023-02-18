Azerbaycan'dan gönderilen yardım treni Kars'a ulaştı

(DHA) – Azerbaycanlıların, Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan ve 10 il ile 1 ilçeyi etkileyen depremlerden sonucu mağdur olanlar için topladığı yardımlar Türkiye'ye ulaştı. 800 kilometre mesafeyi 3 günde kat eden 25 vagonluk yardım treni Kars Tren Garı'na geldi. Tren Vali Türker Öksüz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla dolatılan gar binasında AFAD ekipleri de hazır bulundu.



Kars Valisi Türker Öksüz, Azerbaycan Devleti, Cumhurbaşkanı ve halkına teşekkür etti. Vali Öksüz, “Bu depremin yaralarını sarabilmek için uluslararası yardımlar da ülkemize geliyor. Gerek arama kurtarma faaliyetleri için gerekse diğer yardımları gönderen ülkeler var. Biz bütün ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün burada Azerbaycan’dan gelen trende de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gıda, giyim gibi malzemeler başta olmak üzere muhtelif malzemeler var. Bizim Azerbaycan ile iki devlet bir millet anlayışı içerisinde kardeşlik hukukuna dayanan bir pozisyonumuz var. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini gayet iyi biliyoruz. Milletimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize minnettardır. Biz de devlet olarak onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar bu zor günümüzde yanımızda oldular. Onlara bizlere gönderdikleri bu yardımlar için tekrar teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan devlet başkanımıza, bu yardımların gönderilmesinde görev alan bütün Azerbaycanlılara herkese tekrar şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



Bir süre Kars Garı’nda mola veren tren daha sonra Kayseri’ye hareket etti. Vali Öksüz ve katılımcılar tarafından uğurlanan trenin taşıdığı yardım malzemeleri Kayseri’den depremin vurduğu illere gönderilecek.

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