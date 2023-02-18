Haluk Levent yeni aldığı kararı açıkladı. Halk ve iyilik düşmanları kararı duyunca çok bozuldular

Deprem bölgesinde yaptığı işler ile aldığı sorumluluk nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin takdirini toplayan ve bu nedenle bazı kesimler tarafından hedef gösterilen Haluk Levent dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor” sözleriyle Twitter hesabını artık kendinin kullanmayacağını duyurmuştu.

Levent dün yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor."

Haluk Levent bugün yaptığı açıklamada ise aldığı karardan vazgeçtiğini şu sözlerle duyurdu:

"Geri döndüm Twitter’a. Çünkü sayfadan gider gitmez “bakın sayfayı kapattı” dediler. Benim burda olmayışım onları daha da cesaretlendiriyor. Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz. Böyle duygusal kararlar alıp bozabiliyorum. Bağışlayın"