Azerbaycan'dan Karabağ harekatı açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da operasyon başlatıldığını duyurdu.

Harekatta yalnızca meşru askeri tesisler ve askeri altyapı hassas silahlarla hedef alınıyor ve imha edildiğine dikkat çeken Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklaması şu şekilde:

“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yürütülen lokal nitelikli antiterör önlemleri devam ediyor.

Önlemler kapsamında yalnızca meşru askeri tesisler ve askeri altyapı hassas silahlarla hedef alınıyor ve imha ediliyor.

Ermeni silahlı güçlerinin yerleşim yerlerinin yakınlarına atış silahları yerleştirmesini dikkate alarak, bölgedeki sivil halkı askeri tesislerden uzak durmaya ve Ermeni silahlı güçlerine destek vermemeye çağırıyoruz. Bununla ilgili olarak mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine bilgi gönderilmiştir. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunması sağlanacak.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacak.

Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturuldu.”