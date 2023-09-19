Azerbaycan’ın Karabağ’a operasyonundan ilk görüntüler geldi

Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karabağ’da Ermeni güçlerinin yaptığı sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası anayasal düzenin tesisi için antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık, sadece askeri hedeflerin vurulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.

Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor."

OPERASYON BÖLGESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Azerbaycan’ın başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi. Görüntüler Azerbaycan’ın belirlediği hedefleri vurduğu anlar yer aldı.