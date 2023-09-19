Azerbaycan'dan Karabağ'a kara harekatı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni güçlerin kontrolündeki topraklarda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ardından anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle bölgede "antiterör operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Azerbaycan'dan Karabağ'a kara harekatı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da operasyon başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili ilk açıklamalar şöyle:

"Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor"

"Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı."

"Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor"

"Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi"

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