Fenerbahçe Beko'dan muhteşem zafer. Jasikevicius şapkadan tavşan çıkardı

Oyunun sürekli gidip geldiği EuroLeague Play-off birinci maçında Sarunas Jasikevicius’un liderliği Fenerbahçe Beko’ya deplasmanda ilk galibiyeti getirdi. Kanarya harika bir uzatma devresi oynayıp 95-91’le güldü.

Fenerbahçe Beko için Monaco deplasmanındaki EuroLeague Play-off birinci karşılaşması hiç de beklediği gibi başlamadı. Ev sahibi ekip çok ciddi bir baskı ve set oyunlarında sert savunmayla karşılaşmaya giriş yaptı.

İlk çeyrek boyunca Wilbekin’i çok iyi savunan ve kimi zaman istediği topları aldırmamayı başaran Monaco, sarı lacivertli temsilcimizi sadece %8.5’luk dış atış oranında tuttu. Monaco Koçu Saşa Obradoviç, ana yıldızı Mike James’in iyi savunulacağını çok iyi bildiği parkede; topu çizgi dışında Okobo ile buluşturup skor aldı ve şapkadan Donatas Motiejunas tavşanını da çıkardı.

MOTLEY MAÇ KADROSUNDA OLMAYINCA…

Fenerbahçe cephesinde ise ilk çeyrekte nadiren Wilbekin ve Monaco’nun ‘zayıf noktası’ diyebileceğimiz boyalı alanda Papagiannis’ten katkılar alındı. Buna rağmen skor çok dağıldı ve Monaco herhangi bir oyuncunun ‘elinin ısınması’na izin vermedi.

Bu noktada sakatlığı sona eren ve Fransa kafilesine götürülen ancak ‘durumu maç saatinde belli olacak’ denilen Johnathan Motley, kadroda yer alıp adımını sahaya atamadı. Bu da Fenerbahçe’nin fark yaratabileceği boyalı alandaki oyun planlarını tamamen tıkadı. Çünkü orada Sertaç Şanlı görece Jasikevicius’un elini zayıflattı. Monaco ilk 10 dakikada 26-15’lik üstünlük kurdu.

MONACO KISALARIYLA FİŞİ ÇEKİYOR…

İkinci periyota daha hızlı bir giriş yapmaya çabalayan Fenerbahçe Beko, başlarda bunu yapıyor gibi gözükse de Monaco tekrardan momentumu eline aldı. Jordan Loyd’un sayı yükünü omuzlamaya başlamasıyla ilk 5 dakika geride kalırken ev sahibi 34-25 öndeydi.

Fransızlar seri öncesi tahmin ettiğimiz üzere ve sezon boyunca yaptığı gibi kısaları üzerinden alanı domine etmeyi bildi. Nathan Sestina ile fırsatlar bulan Kanarya, oyunu buradan dengelemeye çalıştı -Sestina 8 sayı üretti- ve soyunma odasına gidilirken; 11 sayılık farkı yalnızca 9’a indirebildi.

İSTEDİKLERİ VERİMİ ALDILAR…

Fransızlar oyunun başından beri; James, Okobo ve Alpha Diallo’dan alabileceği -Diallo biraz daha geride kalıp skor yükünü Motiejunas’a bıraksa da- maksimum faydayı alabildi. Devre arasına da Monaco’nun 46-37’lik üstünlüğü ile girildi.

Ev sahibi o kadar net ve kararlı bir şekilde maça hazırlanmıştı ki; Fenerbahçeli oyuncuları sürükledikleri top kayıplarında bile maçı kazanmış kadar seviniyorlardı.

‘MAVİ EKRAN HATASI’ VERSELER DE…

Öte yandan Monaco, savunmada Fenerbahçe’yi durdurduğu ve fast break ile set oyunlarından harika geri dönüşler aldı. Skoru uzun süre 47-37’de götürmelerine rağmen Fenerbahçe öyle bir ayağa kalktı ki; Hayes, Calathes, Dorsey ve Guduric birden uyandı. Kanarya rakibine 47-45’te mola aldırdı.

Monaco’nun karşılaşma başından beri büyük tempoda oynadığı oyun, takımın biraz da yorgunluktan/rotasyondan ötürü geri adım atıp ‘mavi ekran hatası’ vermesine yol açtı.

JASIKEVICIUS RAKİBİN DİRENCİNİ KIRDI

Mola dönüşü yeniden kendine gelen ev sahibinin hamlelerini Jasikevicius tekrardan kırdı ve üçüncü çeyreğin sona ermesine 3 dakika kala Fenerbahçe öne geçemese de skoru 52-51 yaptı. Mike James gibi Monaco’nun skor üreten yıldızları bench’e gelmeye başladığında, Fenerbahçe’yi kendine faul yapmaya zorlayan Fransızlar, bunun meyvesini de çizgiye bolca giderek aldı.

Ancak her şeye rağmen son anlarda Wilbekin’in cezayı kesemediği üçüncü çeyrek sonunda; buzzer-beater üçlüğü bulan Kanarya, final çeyreğine 61-60’a dek farkı eriterek adım attı.

OYUNA YAPILAN TEMASLAR SONUÇ VERMİYOR GİBİYDİ…

Mücadelede final 10 dakikasına yine ev sahibi ‘elleri alev alan’ Okobo önderliğinde dış atış isabeti bulunca ilk 2 dakikada skoru 66-62’ye getirerek Jasikevicius’a mola aldırdı.

Çeyrek yarılandığında 72-65’le farkı açabilen Monaco, Fenerbahçe’nin ara ara oyun temposuna dokunmaya çabalamasına rağmen; oyun kararlılığından vazgeçmedi. Koç Sarunas Jasikevicius’un oyuna yaptığı müdahaleler üst üste sonuç vermemeye başlıyor gibi gözüktü.

HER ŞEY ANLIK DEĞİŞMEYE BAŞLADI…

Ancak oyun öyle anlık değişiyor, tempo öylesine değişkenliğe uğruyordu ki; temsilcimiz Nigel-Hayes, Dorsey, Guduric ve Sestina ile çift haneleri görmeyi bildi. Okobo, James ve Loyd ile çift haneleri gören Monaco ise; kısaları haricinde çok fazla sayı üretememe potansiyeline geriledi. Bitime 2:08 dakika kala Monaco 76, Fenerbahçe 75 sayı bulmuştu. Calathes ve Nigel-Hayes inanılmaz sorumluluk alıp takım da ribauntları toplamaya başlayınca bitime çok kısa bir süre kala 79-76 ile öne geçti.

JASIKEVICIUS SÜRPRİZİNİ YAPTI

Bitime kısa süre kala Fenerbahçe’nin momentumu öylesine değişti ki; herkes Jasikevicius’un Saşa Obradoviç’e maç sonu sürprizi hazırladığını gördü. Kanarya skoru 80-76 yapsa bile üçlüğü önleyemedi ve 1 dakika kala Monaco yeniden oyuna ortak oldu. Son 11 saniyede skor 81-81’di!

Ve top Fenerbahçe’deydi. Ancak son hücumda kaçan basketle birlikte mücadele uzatmaya kaldı.

EŞSİZ BİR AVANTAJ…

Uzatmalarda sarı lacivertlilerin muhteşem bir yükselişini izledik. Nick Calathes ve Sestina’nın kusursuz oyunu Kanarya’yı ileri attı. Monaco hiçbir şekilde bir reaksiyon, bir refleks geliştiremedi. Jasikevicius’un yaptığı sürpriz uzatma dakikalarındaki oyunla yansıma yarattı. Temsilcimiz eşsiz bir avantaj elde edip ilk maçı kazanarak 26 Nisan’daki ikinci randevu öncesinde 95-91’le güldü!