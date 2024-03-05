Aziz Yıldırım şok oldu

Sezon bitiminde seçimli genel kurula gidecek Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Ali Koç’un aday olmayacağını açıkladığı seçimler için iş insanı Sadettin Saran göreve talip olduğunu duyurdu.

Mevcut tek başkan adayının Sadettin Saran olduğu seçimler öncesi Saran ile aralarının bozuk olduğu bilinen eski başkan Aziz Yıldırım’dan ardı ardına hamleler geldi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İlk olarak Galatasaray başkanı Dursun Özbek’in Fenerbahçe’yi FETÖ ve şike ile suçlaması sonrası suskunluğunu bozan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Dursun Özbek, UEFA Şampiyonluğunun posterini bile bir bütün olarak yayınlamayan bir kulüp başkanı. Fenerbahçe’ye FETÖ tarafından kurulduğu yargı kararları ile sabit olan Şike Kumpasını bir gerçekmiş gibi servis etmesi tam bir FETÖ yandaşlığıdır. Bu karanlık yapı ile mücadelem bitmemiştir. Yokluğumuzda kendini olduğundan farklı bir yere pozisyonlayan Dursun Özbek bilmelidir ki kendisi bizim nazarımızda sinek ikiliden daha büyük değildir ve ona daha çok söyleyecek sözümüz olacaktır." Dedi.

Yapılan bu açıklamadan günler sonra Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin Hatayspor ile oynadığı maçı izlerken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

SADETTİN SARAN'A KARŞI ADAY OLACAK

Uzun yıllar Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yönetim kurulu üyeliği yapan Abdullah Kiğılı ise aynı günlerde yaklaşan seçimler ile ilgili Sadettin Saran’ın seçimlere tek aday olarak girmesi halinde Aziz Yıldırım’da aday olacağını söyledi.

MEYDAN OKUDU

Aziz Yıldırım’ın önce yaptığı açıklama daha sonra da paylaştığı resim camiayı heyecanlandırırken başkan adayı Sadettin Saran Aziz Yıldırım’a meydan okudu

Katıldığı bir kariyer panelinde konuşan Saran, Ali Koç’un aday olmaması halinde durum ve karşısındaki rakip kim olursa olsun aday olacağını ifade etti.