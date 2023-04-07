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Aziz Yıldırım'a 'Paralı köpekler' korkusu geri adım attırdı. Yakınları son anda uyardı

Fenerbahçe'nin dün gece Kadıköy'de Kayserispor'la oynadığı Türkiye Kupası maçına eski başkan Aziz Yıldırım'ın neden gelmediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:48
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Aziz Yıldırım'ın Kadıköy'e neden gelemediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'a 'Paralı köpekler' korkusu geri adım attırdı. Yakınları son anda uyardı
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Fenerbahçe’de eski Başkan Aziz Yıldırım geçen yıl Ali Koç’a yüklendiği basın toplantısında, bu sezon için (2022-23) “Gelecek sezon tribünlere geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Beşiktaş maçında yaşanan hezimet sonrasında camiada “Aziz Yıldırım, Kayserispor maçına gelecek” şeklindeki beklenti dün boşa çıktı.

Tribünler daha maç başlamadan, hatta Fenerbahçe goller attığında bile “Ali Koç istifa” sesleri yükseldi.

Bunun beklenmesine rağmen Yıldırım ve arkadaşları tribündeki yerlerini alamadı.

İŞTE NEDENİ

Yıldırım’ın, Kayserispor maçına gelmemesinin nedeni ortaya çıktı.

Yıldırım maça gelme kararı aldı. Ancak kendisine yapılan taraftar grubu uyarısı geri adım atmasına neden oldu.

Yıldırım’ı uyaran yakınları, “O taraftar grubu, ‘paralı köpekler’ sözlerinizi unutmadı. Maça giderseniz tepkiler Ali Koç’tan size döner. Planladığınız hamle tersine döner. Gitmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Eski Başkan Yıldırım da geri adım attı.

Maça gelmedi.

Kaynak: Fotospor

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