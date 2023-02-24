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Babacan'dan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul’ mesajı 'Kanal İstanbul’u çöpe atın, Hayat İstanbul’u başlatalım'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kanal İstanbul’dan vazgeçme çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:45
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Babacan'dan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul’ mesajı 'Kanal İstanbul’u çöpe atın, Hayat İstanbul’u başlatalım'

Babacan'dan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul’ mesajı 'Kanal İstanbul’u çöpe atın, Hayat İstanbul’u başlatalım'
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Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Kanal İstanbul’dan vazgeçip partisinin “Hayat İstanbul” projesini başlatmaya çağırdı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Hatay’ın Defne ilçesinde incelemelerde bulundu.

Buradan Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına bağlanarak gazeteci Kenan Taş’ın sorularını yanıtlayan Babacan şöyle konuştu:

"Kanal İstanbul diye tutturdular. Biz ‘Hayat İstanbul’ diyoruz. Kanal İstanbul'a harcanacak kaynaklarla inanın İstanbul depremi hazırlıklı getirilmesi mümkün. Ama bunu testi kırılmadan yapmak lazım. Giden canlar geri gelmiyor. Aynısını İstanbul’da, Marmara’da tekrar yaşamayalım."

ERDOĞAN'A SESLENİYORUM

"Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Kanal İstanbul projesini çöpe attığınızı açıklayın. Üstelik Kanal İstanbul, İstanbul’un Avrupa yakasını ada haline getirecek. Siz, depremden sonra karayolu ulaşımı tıkandığı için kaç tane şehir merkezine ulaşamadınız. Bir de sadece köprülerle bağlanan bir adayı düşünün. İnanın bunları düşündükleri yok. Kafa şöyle çalışıyor: ‘Boğaz’da gayrimenkul çok para ediyor. Ben ikinci boğazı yaparsam çok para kazanırım’. Rant, gözlerini karartmış. Bırakın Kanal İstanbul’u. Hep beraber Hayat İstanbul’u başlatalım."

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