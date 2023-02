Babacan'dan Erdoğan’a: Hakaret ve küfür yağdırarak cumhurbaşkanlığı yapılmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ona buna hakaret ve küfür yağdırarak bir ülkenin cumhurbaşkanlığı yapılmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hasara neden olduğu kentlerden Osmaniye’ye düzenlediği ziyaretteki açıklamasındaki "Çıkmış biri Kızılay nerede diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor..." ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, "Öfke ve nefret diliyle, ona buna hakaret ve küfür yağdırarak bir ülkenin cumhurbaşkanlığı yapılmaz. Böyle ülke yönetilmez." dedi.

Depremden sonraki ilk 48 saatte yaşanan gecikme için ise Babacan, “Bu kriz makro ekonomi ve finans açısından doğru yönetilmezse, ‘Binalar yapalım’ derken tekrar büyük bir enkaz kalabilir” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞI TEHDİT EDEREK BİR YERE VARAMAZSINIZ"

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Sakçagözü Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Babacan şöyle konuştu:

“Öfke ve nefret diliyle, ona buna hakaret ve küfür yağdırarak bir ülkenin cumhurbaşkanlığı yapılmaz. Böyle ülke yönetilmez. Biz acıyı paylaşma zamanı derken hükûmetin nefret ve öfke dili kullanması, tehdit savurması kabul edilebilir değil. Gaziantep’te bir esnaf ‘Not tutuyorlarmış, deftere yazıyorlarmış. Getirin o defteri, ben burada yırtıp atayım’ diyor. Böyle vatandaşı tehdit ederek bir yere varamazsınız. Bu büyük sorunu ‘Biz’ diyerek aşarız.”

"İLK 48 SAATTE KURTARILABİLECEK CANLAR VARDI"

“İlk 48 saatte neden hemen harekete geçilmedi? İlk 48 saatte neden kamunun, özel sektörün vinçleri, iş makineleri hemen devreye girmedi? TSK personeli olsun, madenciler olsun, hemen ilk saatlerden itibaren devreye girmedi? Bunlar gittiğimiz her yerde soruluyor çünkü can kaybının önemli bir kısmı enkaz kaldırma çalışmalarının gecikmesi sebebiyle meydana geldi. Donarak ya da enkaz altında kaldığı için hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu soruları da biz sürekli olarak hükûmete soruyoruz. İlk 48 saat ne oldu? Kim kime talimat verdi? Kim kime talimat vermedi? Kim kimden talimat bekledi? Bunu her gün sormaya devam edeceğiz. İlk 48 saatte kurtarılabilecek canlar vardı. O canlar kurtarılmadı, kurtarılamadı. İktidar neden devlet sistemini çalıştıramadı?”

"KRİZİN MAKRO EKONOMİ VE FİNANS YÖNETİMİ DE SON DERECE ÖNEMLİ"

Depremin ekonomik etkileriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyleyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sadece bina inşa etmekle atlatabilecek bir facia değil. ‘Yıkıldı, yenisini yaparız’ demekle iş bitmiyor. Çünkü Türkiye, zaten son 5 yılda defalarca ekonomik kriz yaşayan bir ülke. Bu krizin makro ekonomi ve finans açısından yönetimi de son derece önemli. Eğer bu doğru yönetilmezse ‘Binalar yapalım’ derken tekrar büyük bir enkaz kalabilir. Bunun bedelini de bütün millet olarak öderiz. Çok iyi kadrolarla yönetilmesi gereken bir kriz. Gerçekten yetkin, işi bilen, ehil kadrolar altından kalkabilir. Kadroların hem sapasağlam hem de koordinasyon becerisinin olması gerekiyor. Kriz yönetme tecrübesi olan ekiplerin ancak bu krizi yönetip bu enkazı kaldırabileceklerini bilmemiz gerekiyor.”