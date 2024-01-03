Fenerbahçe'de Becao'nun dönüş tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe'de Becao'nun dönüş tarihi belli oldu
Fenerbahçe’de Rodrigo Becao sevinci yaşanıyor.

Uzun zamandır sakatlıkla başı dertte olan Brezilyalı stoper, kısa süre içinde sahalara yeniden dönecek.

29 Ekim’de Pendikspor maçında tendonu yırtılan ve ameliyat olan Rodrigo Becao, 2 aydır takımdan ayrı kaldı.

Önümüzdeki hafta koşulara başlayacak olan 27 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin de yoğun çabasıyla Samsunspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe sağlık ekibi, Rodrigo Becao’yu hazır hale getirmek için elinden geleni yapıyor.

Rodrigo Becao, Fenerbahçe’de 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Takımın en önemli savunma oyuncularından biri olan Rodrigo Becao'nun, takıma dönecek olması teknik heyette de heyecan yarattı.

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