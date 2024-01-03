Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin talebine İstanbulspor yetişemiyor
Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki İstanbulspor-Fenerbahçe maçına büyük ilgi var.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 22 bin 500 biletin hepsini bitirdi.

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçını Kadıköy havasına sokmak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nı sarı-lacivertli renklere büründürmek isteyen taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterdi.

İstanbulspor, dün Fenerbahçe’ye 15 bin bilet verdi.

Ancak Fenerbahçeli taraftarlar, 3 saatte bu biletlerin tamamını tüketti.

Bu gelişme üzerine İstanbulspor yönetimi bugün 7 bin 500 bileti daha satışa çıkardı.

Ama bu biletler de kısa sürede satın alındı.

Fenerbahçe cephesinden, daha fazla bilet talebi olduğu açıklandı.

İstanbulspor yönetiminin Fenerbahçe’ye ek bir kontenjan daha sağlayacağı öğrenildi.

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