Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama. FETÖ iddialarına tarihe geçecek yanıt

Sarı Lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Gerçek dışı iddia ve söylemlerle kamuoyunu sistematik şekilde manipüle etmeye çalışan şahıs hakkında" başlığıyla Abdülkadir Selvi'ye yönelik çok konuşulacak bir bildiri yayınladı.

Selvi'nin suçlamalarla dolu yazısına ceva olarak "Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç’tur" açıklamasının yapıldığı metinde Abdülkadir Selvi hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı da ifade edildi.

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