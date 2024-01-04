Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama. FETÖ iddialarına tarihe geçecek yanıt

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama. FETÖ iddialarına tarihe geçecek yanıt
Yandaş gazeteci Aldülkadir Selvi'nin Ali Koç'a yönelik skandal suçlamaları sonrasında Fenerbahçe'den çok sert bir açıklama geldi.

Sarı Lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "Gerçek dışı iddia ve söylemlerle kamuoyunu sistematik şekilde manipüle etmeye çalışan şahıs hakkında" başlığıyla Abdülkadir Selvi'ye yönelik çok konuşulacak bir bildiri yayınladı.

Selvi'nin suçlamalarla dolu yazısına ceva olarak "Bu şahsın, ortaya koyduğu tüm bu yalan, iftira dolu, kul hakkı yiyen günahkar tavrının hedefi Kulübümüz ve Başkanımız Ali Y. Koç’tur" açıklamasının yapıldığı metinde Abdülkadir Selvi hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı da ifade edildi.

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