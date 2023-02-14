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  • Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı

Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı

Oğuzhan Uğur’un babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un Babala TV’de katıldığı programda Oğuzhan Uğur’u bakışlarıyla hizaya getirmesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Babası Apo’yu sorgulayan komutanı. Oğuzhan Uğur korkudan "Anladım tamam" dedi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:01
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Babası parmağını kaldırarak Oğuzhan Uğur’u hizaya getirdi

Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
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10 ili vuran depremin ardından depremzedeler için seferber olan ünlülerin başında gelen isimlerden Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Son günlerde yaşanan gelişmelerle gündemde olan Oğuzhan Uğur ile babası Emekli Albay Hasan Atilla Uğur arasında Babala TV’de yaşanan diyalog da yeniden gündeme geldi. Asker bir babadan aldığı aile terbiyesi ise bir kez daha hatırlandı.

"YAŞINA BAKMAM BACAKLARINI KIRARIM"

Görüntülerde Babala TV’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu programa katılan ve izleyicilerden gelen yorumları okuyan Atilla Uğur, "Bel altı" mizah konusunda gelen şikayetlerin ardından oğlu Oğuzhan Uğur’u "Bel altı mizahı abartırsan yaşına başına bakmam bacaklarını kırarım" sözleriyle uyarıyor.

Bu uyarının ardından ise Oğuzhan Uğur, "Bu anı yayınlamasak olur mu?" diye soruyor.

Bu soruya öfkelenen baba Atilla Uğur ise oğluna dönerek sert bir bakış atıyor.

Bu bakıştan alması gereken cevabı alan Oğuzhan Uğur ise "Anladım tamam" diyor.

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