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İktidarın hedefindeki Oğuzhan Uğur gelen telefonları isyan ederek açıkladı

Son günlerde iktidar kanadının hedefinde olan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yeni açıklamalarda bulundu. Uğur, "İnsana insan demekten utandık" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:55
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Oğuzhan Uğur isyan etti

İktidarın hedefindeki Oğuzhan Uğur gelen telefonları isyan ederek açıkladı
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10 kentte büyük yıkıma yol açan ve doğrudan 13 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevrelerince hedef gösterilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yeni paylaşımlarda bulundu.

Çağrı merkeziyle yaptıkları durum değerlendirmesini paylaşan Uğur, "Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir’den, Ankara’dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık" dedi.

Uğur paylaşımlarının devamında şunları söyledi:

"Fakat pes etmediler, binlerce hayata dokundular. Umut oldular. Var olsunlar. Artık bölgeye yalnızca malzeme koordinasyonu ve destek veriyoruz. Gönüllü ekibi milyonlarca teşekkürle evlerine uğurladık. Günlerce uyumadan çalışıp didindiler. Psikolojileri malumdur. Alkışlıyorum."

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