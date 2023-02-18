Doğukan Manço depremzede çocuklar için seferber oldu. Babasının izinde

Doğukan Manço da depremden etkilenen vatandaşlara yardım için bölgedeydi. Doğukan Manço video paylaşım sitesi olan Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla çocuklara yardım istedi.

Çocuklar için hem el becerilerini, hem zeka becerilerini geliştirecek oyuncaklar istedi. Manço paylaşımında:

"Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Seçin. Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Ben de oyuncaklarına çok düşkün bir çocuktum. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var" dedi.



