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Enkazdaki mesaj Doğukan Manço'yu duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok yıkımın olduğu illerden Hatay’a giden ve yardım çalışmalarına katılan DJ Doğukan Manço, duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Ünlü isim enkazdaki Barış Manço’lu duvar yazısını sosyal medyada paylaştı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:33
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Doğukan Manço enkazdaki mesajı paylaştı! Okuyan herkesi duygulandırdı

Enkazdaki mesaj Doğukan Manço'yu duygulandırdı
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Unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine gitti ve yardım çalışmalarına katıldı. Manço, bölgedeki ihtiyaçlar için Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'le sık sık bir araya geldi.

DEPRERMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SEFERBER OLDU 

Hatay’da depremzede çocuklara moral vermek için büyük çaba sarf eden ünlü DJ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da afet bölgesi hakkında bilgi verdi. Bölgeye gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı olan Manço, çocuklar için de oyuncak çağrısında bulundu: Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. 

"KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE"

Doğukan Manço’nun afet bölgesinden yaptığı bir paylaşım ise görenleri duygu dolu anlar yaşattı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço’nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile...

Baba özlemini her fırsatta dile getiren Doğukan Manço, takipçilerinin kendisine gönderdiği, Barış Manço'nun şarkı sözünü taşıyan duvar yazısının fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. 


 

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