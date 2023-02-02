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Japonya'dan Barış Manço'yu için anma videosu

Japonya’da birçok defa konser veren Barış Manço’nun ölüm yıldönümü sebebiyle Japonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu bir video yayımladı. Kültür Ataşesi Yuta Nagamura, “Kendisi her zaman kalbimizde; sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:26
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Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Barış Manço'nun ölüm yıldönümünde anma videosu yayınladı

Japonya'dan Barış Manço'yu için anma videosu
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Sanatıyla Türkiye’de gönüllere taht kuran Barış Manço, 24 yıl öncehayatını kaybetti. Manço, yıllar önce birçok defa Japonya’da konser vererek Türk müziğini Japon halkına tanıttı.

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu Manço’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir video yayımladı. Videoda konsolosluktan Kültür Ataşesi Yuta Nagamura, Manço’nun Osaka’da verdiği konserde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Osaka’ya gelip 2023 şarkısını söylemek istediğini ifade etti.

Nagamura, Manço’nun Japonya’nın kalbinde olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi:

“Benim de çok sevdiğim ve dinlediğim Barış Manço’nun aramızdan ayrılmasının 24. yıl dönümü. Kendisi Osaka’da yıllar önce verdiği bir konserde 2023 yılında 80 yaşında olduğunda 2023 şarkısını yine Osaka’da çalacağını söylemişti. Bu dileği ne yazık ki gerçekleşmedi. Ama kendisi her zaman kalbimizde. sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz”

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