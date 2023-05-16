Babasının ölümüyle yıkılmıştı. Emre Altuğ'dan duygulandıran paylaşım

Babası Tuncer Altuğ'u dün son yolculuğuna uğurlayan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Babasının ölümüyle yıkılmıştı. Emre Altuğ'dan duygulandıran paylaşım

Şarkıcılığın yanı sıra Star TV’de yayınlanan ‘Yalı Çapkını' adlı dizide başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölümüyle yıkıldı. 90 yaşındaki babası Tuncer Altuğ'u kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından içini döktü.

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"HAKKIM HELAL, GÜLE GÜLE BABACIĞIM"

3 gün önce bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ'u kaybeden Emre Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Verdiğin sevgi, açtığın yol ve yaptığın tüm fedakarlıklar için minnettarım. Hakkım helal, mekanın cennet olsun, güle güle babacığım" ifadelerini kullandı. Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür eden Altuğ, "Arayan ,soran ,mesajla taziyelerini bildiren herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

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Çağla Şıkel ise eski eşinin paylaşımına yorum yaparak "Tuncer amcam... Dedemiz" ifadelerini kullandı.

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