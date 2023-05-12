Emre Altuğ'un acı günü! Babası hayatını kaybetti

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ aldığı acı haberle yıkıldı. Altuğ'un bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Altuğ'un acı günü! Babası hayatını kaybetti

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyunculuk yapan ve Yalı Çapkını adlı dizide başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.

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Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

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