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Doktoru darbeden saldırganla ilgili yeni gelişme 

İstanbul Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Mahmut Doğan'ı darbeden saldırgan Y.İ. 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:22
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Bağcılar'da doktoru darbeden saldırgan tutuklandı

Doktoru darbeden saldırganla ilgili yeni gelişme 
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Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Mahmut Doğan’a yumruk ve tekmelerle saldıran Y.İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlik saldırganın ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.(AA)

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