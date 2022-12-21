Doktoru darbeden saldırganla ilgili yeni gelişme 

Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Mahmut Doğan’a yumruk ve tekmelerle saldıran Y.İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Hâkimlik saldırganın ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.(AA)