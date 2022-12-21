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14 yaşındaki çocuğun böbreğinden çıkan şoke etti. Doktorlar “Nadir görülüyor” dedi

Bursa’da 14 yaşındaki Beyza Baltıc’ın böbreğinden 9 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:04
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Bursa’da 14 yaşındaki Beyza Baltıc’ın böbreğinden 9 santimetre çapında kitle çıkarıldı

14 yaşındaki çocuğun böbreğinden çıkan şoke etti. Doktorlar “Nadir görülüyor” dedi
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İHA’nın haberine göre, Bursa’da yaşanan şaşkınlık veren olay, 14 yaşındaki Baltıc’ın ailesi tarafından hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Kusma ve bulantı sebebiyle hastaneye yatan Beyza Baltıc, yapılan incelemeler sonucu böbreğinde büyük bir kitlenin olduğu ortaya çıktı.

Acil ameliyata alınan Beyza Baltıc, böbreğini kaybetmeden sağlığına kavuştu. Kapalı yöntemle hiçbir kesi olmadan yapılan ameliyatla çıkan kitlenin 9 santimetre çapında olduğu tespit edildi.

Nadir yaşanan olay sonucu kendilerinin de inanamadığı belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, “14yaşındaki hastamızın böbreğinde nadir görülen 9 santimetre çap büyüklüğünde bir kitle tespit ettik. Hastanın normal şartlarda böbreğinin tamamının alınması gerekiyordu. Biz böbreğinin koruyarak, kapalı yöntemle çıkardık. Kısa sürede iyileşen hastamızı da taburcu ediyoruz” diye konuştu.

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