Harabe eve 8 bin 500 TL istedi. Yıkılmaya yüz tutmuş evi bakın nasıl savundu

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da bazı ev sahipleri, harabe şeklinde olan evlerini yabancı uyruklu vatandaşlara fahiş fiyatlarla kiralamaya çalışıyor.

Bunun son örneği ise İstanbul Bağcılar’da yaşandı.

8 BİN 500 TL İSTEDİ

Bir emlak ofisi tarafından verilen ilanda bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için 8 bin 500 TL istendi. İlanda ayrıca evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtildi.

"ADALETLİ DEĞİL AMA ŞUAN Kİ SİSTEM BUNA YÖNELTİYOR"

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyatla kiralanacağını belirten Tamer Kınsu, “Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şuan ki sistem buna yöneltiyor” dedi.

"YABANCI UYRUKLULAR BU TARZ EVLERİ TUTUYOR"

Arif Günçiçek ise, “Ben de daha önce oturulacak gibi olmayan bir ilan görmüştüm. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. Ben de ilanı internette görmüştüm. İnsanların vicdanına bırakıyoruz” dedi.