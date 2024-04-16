Bahçeli’den ilginç karar! Kadın makamına erkek atadı

MHP'de Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda 15 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Aile-Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık’ın yerine, Genel Başkan Başdanışmanı eski Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul getirilmesi dikkat çekti.

Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Özaslan’ın yerine Vahit Kayrıcı, Partiiçi Siyaset Okulundan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç’ın yerine Zühal Topçu, Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan yardımcısı Kamil Aydın’ın yerine de İlyas Topsakal getirildi.

4 ismin yenilendiği MHP’nin Başkanlık Divanı şöyle oluştu:

Genel Başkan yardımcıları

-Teşkilat: Edip Semih Yalçın

- Hukuk ve Seçim : Feti Yıldız

- Siyasi İşler ve Parlamento: Mustafa Kalaycı

- Ekonomi ve Sosyal Politikalar: İsmail Faruk Aksu

- Medya ve İletişim: İsmail Özdemir

- Mali İşler: Mevlüt Karakaya

- Türk Dünyası: İlyas Topsakal

- Araştırma ve Strateji: İzzet Ulvi Yönter

- Yerel Yönetimler: Sadir Durmaz

- Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar: Ahmet Selim Yurdakul

- Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları: Yaşar Yıldırım

- Parti İçi Eğitim Okulu: Zuhal Topçu

- Genel Sekreter İsmet Büyükataman

- Genel Sekreter Yardımcıları Vahit Kayrıcı ve Tamer Osmanağaoğlu