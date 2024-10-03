Bahçeli’nin sözlerini affedemezsin Özgür Özel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye ve Genel Başkanı Özgür Özel’e bu kez ağır hakaretlerle şöyle seslendi:

-“Özgür Özel sana diyorum, iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir.

Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın.”

Akşam oldu Meclis yeni dönem açılış resepsiyonunda Bahçeli, CHP lideri Özel ile karşılaştı ve aralarında şu diyalog geçti:

Bahçeli:

-"Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor…"

Özel:

-"Yok, yok herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek…"

Bu yanıtına şiddetle itiraz ediyorum Özgür Özel.

31 Mart yerel seçiminde genel başkanı olarak yüzde 37,77 oy alarak birinci parti olan CHP’ye kaç kişi oy verdi anımsatayım:

Tam; 17 milyon 391 bin 548 kişi sana güvendi, inandı ve CHP’yi birinci parti yapıp 25 yıllık AKP’yi ikinci sıraya düşürdü.

CHP’ye de iktidar yolu açtı.

Bahçeli’nin sana ve CHP’ye yönelik ağır hakaretleri ve tehdidi 17 milyon vatandaşa yapılmış demektir.

İşte bu nedenle; Bahçeli’yi affedemezsin Özgür Özel.

Nedir Bahçeli’nin doğru söylediği Özgür Bey?

CHP’yi ve Halk TV’yi tehdit etmesi midir doğru olan?

Bahçeli’nin şu ağır hakaretlerinin hangisi doğrudur Özgür Bey:

“Şahsın gibi çürüktür, bastığın yaş tahta, bindiğin patlak lastikli dolmuş, tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı.”

17 milyon vatandaşın da hakkını hukukunu CHP lideri olarak korumak senin olmazsa olmaz görevindir Sayın Genel Başkan.

Senin kibarlığın, siyasetteki yeni üslubunu elbette takdirle izliyorum.

Ancak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin gurur ve onur dolu tarihine dil uzatanların ağzının payını de vermek zorundasın Özgür Özel.

Tek bir “Ahmak” kelimesi için Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak isteyenler Erdoğan ve Bahçeli değil mi?

Bahçeli’nin bu hakaretleri yanına kâr mı kalacak?

81 ildeki CHP il başkanları siyasetin asırlık çınarını tehdit eden, genel başkanına hakaret eden Bahçeli’nin bu hakaretleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunmak zorundadır.

Çünkü; Bahçeli’nin sözlerini affedemezsin Özgür Özel.

Devlet Bahçeli CHP lideri Özel’e, “Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor” dedi ya.

Meclis resepsiyonunda DEM Parti’yle el sıkışması için Bahçeli gazetecilere dedi ki;

-“Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım…”

Demek ki DEM’in kapatılmasını istemesi de siyasetenmiş.

MHP’nin DEM ile barışı Hüda Par ile el ele siyaseti hayırlı olsun Bahçeli.

Kimler kimlerle el ele?..