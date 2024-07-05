Bahçeli’ye “Sinan Ateş öldürülecek engelleyin” uyarısı

“Bahçeli uyarı mektubu aldı neden sessiz kaldı?” başlıklı ve 8 Ocak 2023 tarihli yazımda MHP'nin önde gelen isimlerinden Efendi Barutçu’nun, 23 Mart 2022'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Facebook’tan yayınladığı açık mektubu yazdım.

Barutçu MHP lideri Bahçeli’ye özetle şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Genel Başkan;

Mersin’in bir önceki Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, 4 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğruyor, can havliyle ve olayın dehşeti ile kendisini korumak maksadıyla silahına davranıyor ve Emrullah Kaplan isimli genç hayatını kaybediyor.

Ülkücü milliyetçi kamuoyunun zat-ı alinizden talebi şudur:

Bu müessif hadisenin Türkiye genelinde Allah göstermesin bir kan davasına dönüşmesini arzu etmiyorsanız;

-Ahmet Y. Yıldırım’ı ve Doç. Dr. Sinan Ateş’i ivedilikle huzurunuza davet edip 'Ülkücüler kardeştir' beyanı ile tokalaşıp kucaklaşmalarını sağlamalı,

Bu iki genci yanınıza alarak çektireceğiniz bir fotoğrafı Türkiye kamuoyuna ulaşacak şekilde paylaşmanızı,

Hareketimizin geleceği açısından bu alicenaplığı göstermeniz beklenmektedir.

Ülkücünün ülkücüye pusu kurduğu görülmüş müdür?

Bu gençleri böyle bir saldırıya yönlendirenler, teşvik edenler, ülkücü gençler arasına düşmanlık ve nifak tohumu saçanlar veya hadiseye anında müdahale ederek çözüm bulmak yerine üç maymunu oynayanlar, hiç vicdan azabı duymuyor mu?

Bugün adaletten yakalarını kurtarsalar bile yarın mahşer gününde bunların hesabının sorulmayacağını mı zannediyorlar?”

Değerli okurlarım,

Efendi Barutçu’nun bu uyarı mektubundan 9 ay sonra 30 Aralık 2022’de Sinan Ateş siyasi suikast sonucu öldürüldü.

Ayşe Ateş dün duruşmada Barutçu’nun uyarısını teyit eden şu sözleri söyledi:

“Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürtmek için katil arıyorlarmış, kapı kapı geziyorlarmış, dedi Sinan bana.

Bu işi tetikleyen Mersin olayıdır. Tehditler daha da arttı. Çağrı Ünel ile konuştu. ‘Çağrı sen benim kardeşimsin merak etme’ dedi.

Sonra öldürülen çocuğun sorumlusu Ahmet Yiğit Yıldırım ve dahli olan kişilerdir.

Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var.

Sinan’a Ahmet Yiğit Yıldırım talimatlarıyla hakaretler devam etti.

Son sözlerimi söyleyeceğim bunlar yapacaklarından geri kalmayacaklar. Bildiklerim benimle birlikte mezara gitmesin. Sinan tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın beni öldürtmek için talimat verdi’ dedi…”

Bahçeli’ye “Sinan Ateş öldürülecek engelleyin” uyarısı yapıldıktan sonra soru şudur;

Sinan Ateş’in öldürülmesi engellenebilir miydi?