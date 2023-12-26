Bahis mafyasının İstanbul'daki toplantısı ifşa oldu. Yapılan şikeyi detaylarıyla anlattı

Son günlerde yasa dışı bahis çetelerinin alt liglerde oyuncu ve hakemleri satın alarak şike yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken 2009 yılında şikeden tutuklanan eski futbolcu Erkan Ergün’ün geçmişte yaptığı bir konuşma yeniden gündem oldu

“Çin mafyasının buraya geldiğini Sheraton Otelde oturduğumuzu Swiss otelde oturduğumuzu Anteta Pina hakemi bağlayan Bundesliga’daki Anteta Pina’nın 10 milyon euro kazanan Anteta Pina’nın Erkan Nuri’yi aradan çıkardığını Çin mafyasını buraya getirdiğini bunları mı anlatayım abi sana. Biz zaten oyunlarımızı Çin’den yapıyorduk. Biz hiç Türkiye’den oyun mu yapılır abi. Türkiye’de bahis mi oynanılır 3. Lige tek maç. 100 bin euro oynanılır mı bana bir tane oyun yeri bulun ben bir tane oyun oynatayım. 3. Lige 100 bin euro mu oynanır ben bunları organizede de anlattım. Dünyadaki en büyük oyun Çin’den oynanır”

Kariyerine 1999 yılında Büyükşehir Belediye'de başlayan Erkan Ergün Sakarayspor, Elazığspor, Orduspor, Ankaraspor ve Adanaspor gibi takımların formalarını giymiş 2009 yılında başlatılan şike davasında suçlu bulunmuştu.