Fatih Terim aylar sonra ilk tweetini Yunanca attı: Bakın ne yazdı

Son günlerde adı sık sık Seçil Erzan fonuyla gündeme gelen Fatih Terim Yunanistan’ın Süper Lig ekibi Panathinaikos’la anlaştı.

1.5 yıllık resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak 70 yaşındaki teknik adam sosyal medyaya da hızlı bir giriş yaptı.

En son 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 100. yıl mesajını paylaşan Terim dün de yeni kulübünün hoşgeldin iletisine cevap verdi.

Yunan ekibinin "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" cümlesini alıntılayan Terim, Yunanca "Merhaba Panathinaikos" mesajını paylaştı.

Panathinaikos ayrıca resmi internet sitesinde Terim için "En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim yarın Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un renklerine bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak.