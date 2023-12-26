Fatih Terim Sirtaki oynarsa kimse şaşırmasın

İŞTE HALUK ŞAHİN'İN PAYLAŞIMI:

Fatih Terim’in Yunanistan’ın Panatinaikos takımının teknik direktörlüğüne transfer olması günün sürpriz haberi oldu. Hemen Atina’da yaşayan bir arkadaşıma (Deniz Gök’ten yürüttüğüm) bir espriyle takıldım:

“Sağolun, iyi komşu böyle olur, yalnızca nimetleri değil, sorunları da paylaşır!”

Hayatımın hiçbir döneminde Fatih Terim hayranı olmadım. Biraz fazla AKP tarzı yerli ve milli buldum. Ama şunu kabul ederim: Terim, futbol dünyamızın izlemekten hiç usanmadığı bir süper stardır: Karizmatik, medyatik ve bankamatiktir. (Bu son sıfatı son ilişkilerinden sonra ekledim!)

Umarım yeni takımında başarılı olur. Yunanistan’da sevilen her başarılı Türk iki halk arasında kaçınılmaz gördüğüm ve 40 yıl önce yazdığım yakınlaşma ve hatta birlikteliği çabuklaştıracaktır.

Bu yaz Ege adalarında bir kez daha göreceğimiz gibi, geçmiş ayrılmalar yapaydır, geçicidir. Ege’nin iki yakasındakiler, Türkler ve Yunanlılar coğrafi ve kültürel nedenlerle birbirlerini sevmeye adeta mahkum edilmişlerdir.

Ve bu türden sevgiler en iyi rembetikolar ve türkülerde dile getirilebilir.

Fatih Terim ceketini otuzuna atmış sirtaki oynarken görürsem hiç yadırgamam.

Yakışır!