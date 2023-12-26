Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

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Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar için Damac FC devreye girdi.

Kora Plus'ın Al Arabiya kaynaklı haberine göre, Beşiktaş'ta kadro dışında tutulan ve Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Aboubakar için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Eski Beşiktaşlı N'Koudou'nun da forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Damac FC, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Aboubakar'ın Suudi Ligi'ne dönmek isteğinin belirtildiği haberde yıldız futbolcunun, kulübüyle sözleşme feshi için görüşmelere başladı. Kadro dışı kararının ardından sözleşme feshinin olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

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