Gaziantep FK'dan hastaneye kaldırılan Sumudica'nın durumuna dair açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK apar topar hastaneye kaldırılan teknik direktör Marius Sumudica’nın durumu hakkında bir duyuru paylaştı.

Rumen hocanın Hatayspor karşılaşmasında kulübede yer alamayacağını söyleyen kırmızı-siyahlılar, "Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altına alınan teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır.” dedi.

Durumunun gittikçe iyiye gittiğinin belirtildiği açıklamada, “Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.” İfadelerine yer verildi.