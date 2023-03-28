Torba yasa delik çıktı. EYT düzenlemesi mağduriyetleri giderilmedi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

AKP EYT düzenlemesiyle 2 milyondan fazla vatandaşa emekliliğin önünü açarken milyonlarcasını da mağdur etti.

EYT’te 8 Eylül 1999 emeklilik şartı olarak belirlenirken bu tarihten bir gün sonra sigortası yatan milyonlar ise bu haktan mahrum oldu. 9 Eylül 1999’da işe başlayan vatandaşlar EYT kapsamı dışında kalırken onlara emeklilik yaşı 60, 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girenler için ise 43.

STAJ, ÇIRAKLIK VE 1 GÜN MAĞDURLARI TEKLİFTE YOK

Mağdur vatandaşlar “1 güne 17 yıl fark olması hak mı adalet mi?” diye sorarken torba kanunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyorlardı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, torba yasada bu konuda bir düzenleme yer almadığını ifade ederken diğer bir mağduriyet konusu olan staj ve çıraklıkla ilgili de bir düzenlemenin teklifte yer almadığını belirtti.

EMEKLİLİKTE 1 GÜNLE 17 YIL KAYBEDENLER VAR

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyle mağdur duruma düşen 1999 yılı sonrası işe girenlerden bir günle on yedi yılını kaybedenlerin olduğuna vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunlara da bir çözüm getirilmedi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin getirdiği aylık bağlama oranındaki kat sayının yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürülmesiyle emekli maaşlarının düşürülmesine yönelik bir düzenleme de ne yazık ki burada yer almıyor” ifadelerini kullandı.