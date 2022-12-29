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  • 2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorla

2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar

85 milyon vatandaşa hizmet veren SGK çalışanları özlük haklarının düzenlenmesini bekliyor. Ancak konunun AKP hükümeti tarafından gündeme getirilmemesi çalışanlarda hayal kırıklığı yaratıyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:30
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AKP 2011’den beri seslerini duyurmaya çalışan 5 bin memura kulaklarını tıkadı. 2.5 milyon EYT’linin emeklilik işlemleri onların parmaklarında

2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

SGK çalışanları, uzmanlık, tazminat ve 2011’de eşit işe eşit ücret denilerek çıkarılan 666 sayılı KHK’nın iptalini istiyor.

2011 yılında çıkarılan 666 Sayılı KHK ile özlük hakları ve hesap cetvelleri gibi mali konularda yapılan düzenlemeler sonrası SGK çalışanları mağdur durumuna düştü.

BAZI AVANTAJLARININ ÖNÜ KESİLDİ

Kamuda çalışanlar arasında maaş dengesizliği yaratan ve KHK’dan sonra işe girenlerin çift maaş gibi bazı avantajlardan yararlanmasının önü de kesildi.

Bu haklarının geri verilmesini isteyen binlerce çalışan, sorunlarının çözümünü beklerken konunun gündeme getirilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

“SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI İSTİYORUZ”
SGK çalışanları, diğer kamu kurumlarındaki benzer şekilde iş yoğunluğu nedeniyle ek ödeme yapılmadığını belirtirken, “Adalet Bakanlığı çalışanları için “Adalet Hizmetleri Tazminatı”, Sağlık Bakanlığı çalışanları için “Döner Sermaye Ödemeleri”, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları için “Ek Ders Ücretleri”, Belediye çalışanları için “Denge Tazminatı” gibi ödemeler varken biz SGK çalışanlarına böyle bir ödeme yok. Biz de iş yükü ve mevzuat yoğunluğu nedeniyle SOSYAL GÜVENLİK TAZMİNATI istiyoruz” dedi.

“TAŞERONDAN GELEN BİZDEN FAZLA MAAŞ ALIYOR”

2 buçuk milyon EYT’linin emekli işlemlerini yapacak olan SGK personelleri, “Hepi topu sayımız 5 bin civarında. EYT’lilerin emeklilik işlemlerini biz gerçekleştireceğiz. Ama hükümet bizim için hiçbir adım atmıyor. Diğer taraftan Bizim maaşımız 8.900 TL, taşerondan gelen güvenlik ve temizlik işçilerinin ise ek ödeme dahil maaşları 12 bin TL. Biz de tazminat ve ek ödeme istiyoruz” dedi.

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