Bakan Bolat: Acımayacağız. İlk cezalar kesildi yenileri yolda

2. eli sıfırdan pahalıya satanlara ise 90 milyon lira ceza uyguladıklarını belirten Bakan Bolat "İlave tedbirler almaktan çekinmeyiz, fırsatçılara acımayacağız” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv piyasalarındaki normalleşmenin devam etiğini söyledi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışından dolayı şimdiye kadar 286,1 milyon lire ceza kesildiğini anlatan Bakan Ömer Bolat, stokçuluktan da 293,8 milyon lire idari para cezası kararı alındığını ve böylelikle toplam rakamın 579,9 milyon lirayı bulduğunu duyurdu.

“HER TÜRLÜ GİRİŞİM YAKIN TAKİBİMİZ ALTINDA”

Bakan Bolat, stokçuluk ve fahiş fiyat artışına ilişkin cezalarının yükseltilmesini barındıran düzenleme resmen yürürlüğe girmesine ilişkin bilgileri aktardı.

Vatandaşların hizmet ve mala ulaşmasına engel olan her türlü girişimi yakından takip ettiklerini belirten Bakan Bolat bu çerçevede, 6 Haziran 2024 tarihi itibariyle 81 ilde 539 bin 782 ürün ve 85 bin 608 işletmede denetim yapıldığını söyledi.