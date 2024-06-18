IBAN ile ödemelerde binlerce kişi ceza listesine girdi. SGK ceza kesmeden hemen kontrol edin

Vergi kaçaklarını ve kayıpları önlemek üzere harekete geçen Gelir İdaresi Başkanlığı bu kez işi sıkı tuttu. IBAN üzerinden ödeme yapılan işletmeler tek tek tespit edilerek SGK’ya bildirildi.

IBAN ve KDV oranlarında usulsüzlük yapan işletmelerin bayram sonunda da denetlenmesine ve SGK'ya bildirilmesine son hızla devam edileceği bildirildi.

HEPSİ İNCELEMEK ÜZERE SGK'YA BİLDİRİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin arttığı sektörlere yönelik kapsamlı denetimler düzenledi. Bu denetimler kapsamında IBAN ve KDV oranlarında usulsüzlük yapan işletme ve iş yerleri belirlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." talimatı ile birlikte denetimlerini sürdüren bakanlık ekipleri, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran'a kadar ülke genelinde tatlıcı, şekerci, giyim sektörü ve konfeksiyon gibi ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı sektörlerdeki mükelleflere yönelik bayram denetimleri yoğunlaştırdı. Denetimler sırasında Gaziantep'teki baklavacılarda da hasılat tespiti gerçekleştirildi.

Bayram öncesine denk gelen dönemde tam 8 bin 227 mükellef denetlendi. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunulduğu görülen söz konusu mükellefler hakkında inceleme ye başlatıldı.

HATALI KDV VE ENTEGRASYON SORUNLARI BELİRLENDİ

Denetimdeki ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun olmadığı tespit edildi.

POS CİHAZI KULLANIMI VE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı ile para çektiği , 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat yaptığı, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı belirlendi. Belirlenen işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.