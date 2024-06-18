Kiracıların paçaları tutuştu. Kiracı en kolay nasıl kapı önüne konulabilir

Düzenleme: Nilgün Didar Tüt
Kiracıların paçaları tutuştu. Kiracı en kolay nasıl kapı önüne konulabilir

Yüzde 25'lik kira sınırlandırmasının kaldırılmasına günler kala kiracılarının gergin bekleyişi başladı. Birçok ev sahibi kiralara yüksek zam yapmaya hazırlanırken kiracılar ise evden atılmamanın yollarına bakıyor.

Ödenmesi gereken kirayı ücretinin aksatılmasının evden çıkartma nedeni olduğunu herkes bilir ancak ev sahibinin kiracıyı çıkarması için birçok neden daha bulunuyor.

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İşte ev sahiplerinin kiracılarını kolaylıkla evden atma nedenleri...

Ekonomik kriz ile geçim derdine düşen ev sahiplerinin yaptığı fahiş kira artışları kiracıların kiralarını ödeyemez hale getirmişti. Haziran 2022'de kiracıları korumak amacı ile konulan yüzde 25 kira sınırlaması ise 1 yıl daha uzatılmıştı. Ancak bu süre Temmuz 2024 itibari ile sona eriyor.

Hükümetten ise kira sınırlandırmasının uzatılacağı ya da kira sınır oranının değiştirileceği yönünde bir açıklama gelmemişti.

Şu günlerde ise kiralarına gelecek zam nedeni ile büyük gerginlik yaşayan vatandaşlar bir yandan da evden atılmamak için ev sahiplerinin istekleri ile baş etmeye çalışıyor.

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HANGİ HALLERDE EV SAHİBİ KİRACIYI TAHLİYE EDEBİLİR?

Ev sahibini konutunun kirasının çevre evlere oranla kirasının çok düşük kalması halinde kira uyarlaması davası açabilir. Yeni belirlenen kira bedelinin kabul edilmemesi durumunda kiracısını çıkartabilir.

-Ev sahibi 11. yılın sonunda mevcut kiracısının sözleşmesini yenilemeyebilir.

- Kira kontratında belirlenen maddelerden herhangi birinin ihlal edilmesi

-Konut sahibinin birinci dereceden kan bağı bulunan bir kişinin konut ihtiyacı.

-Evin tadilata alınması ya da satılması.

-Kiracının tahliye taahhüdü imzalaması.

- Ödenmemiş kira için ev sahibi ihtarname çekebilir, 30 günlük ihtar süresi içinde kira alamaz ise sözleşmeyi feshedebilir.

-Kiracı aileden birinin aynı kent içinde evi olması.

-Kiracı ve ev sahibi arasında açılan bir ceza davası bulunması.

-Kiracının oturduğu konuta zarar veren davranışlar içinde olması.

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