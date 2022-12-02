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Sağlık Bakanı Koca'dan depreme dayanıklı Şehir Hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 20:37
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Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Şehir Hastanesi açıklaması yaptı

Sağlık Bakanı Koca'dan depreme dayanıklı Şehir Hastanesi açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1999 Büyük Marmara Depremi 7,4 büyüklüğündeydi.

Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36’ya çıkacak” ifadelerine yer verdi. (İHA)

 

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