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Bakan Koca: Boşaltmamız gereken hastaneler var. Deprem olunca mı akıllar başa geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem riski taşıyan hastanelerin olduğunu belirterek  "Boşaltmamız gereken hastaneler var" dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:41
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Bakan Koca: Boşaltmamız gereken hastaneler var

Bakan Koca: Boşaltmamız gereken hastaneler var. Deprem olunca mı akıllar başa geldi?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremler sonrası risk taşıdığı belirlenen hastanelerle ilgili açıklama yaptı. "Boşaltmamız gereken hastaneler var" diyen Bakan Koca açıklamasında, Cerrahpaşa ve Çapa hastanelerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerine de değindi.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız."

ŞEBEKE SUYUNDA SORUN VAR MI?

"Şu an bir sorun yok. Ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'içilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı kullanılabilir. AFAD bütün bölgelere ambalajlı kullanılabilir içme suyu temin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla su açısından bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."

SALGIN HASTALIK İDDİASI

"Bizim yıllardan beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün sendromik sürveyans adlı bir sistemimiz var. Pandemideki filyasyon gibi düşünün. Yani gelen hastanın bir enfeksiyon durumu söz konusu ise kaynağına kadar giderek nereden kaynaklandığının tespit edilmesini esas alıyor bu sistem. Bu sistem aktif olarak devrede. Ayrıca bununla ilgili Halk Sağlığı Bilim Komisyonumuz da var. Onlar da sürekli alt gruplarla birlikte sahada çalışıyorlar. Komisyonumuz, tüm bölgede incelemeler yaparak en son dün Hatay'a geldi. Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü salgın olmaması için bizim güvenilir suya, güvenilir gıdaya, hijyenik WC ortamı sağlamamız gerekir. Bu tedbirleri ne kadar güçlü alırsak, salgın ihtimali o kadar azalacak. Şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer onlu, yirmili ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Özellikle bulaşıcı olan, bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimali bizim için önemli, sevindirici olan şu an böyle bir durum olmaması. Salgın hastalık açısından da su açısından da bir problem yok."

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