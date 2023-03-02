Deprem bahane rant şahane. Deprem fırsatçılığıyla tarihi hastaneye kepçe vurulacak

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; Sağlıkçıların defalarca yaptığı “Uzak ve dev hastanelerden vazgeçin. Mevcut hastaneleri güçlendirin” çağrılarının dikkate alınmadığı ifade edildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) başkanı Muharrem Baytemur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“İnsanların deprem nedeniyle oluşan hassasiyetini, hastanelerin yıkımına karşı duruşlarını geriye düşürmek için kullanıyorlar. Bunun adı fırsatçılık. Tarihi bir mirası da korumak, aslına uygun yapmak gerekir. Oldu bittiye getiriyorlar”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise karara ilişkin, “Bu tür hastanelerin güçlendirilip korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Tam bir rant organizasyonu. Bu, depremi bahane ederek her yeri yıkmanın önünü açıyor” sözlerini kullandı.