Bakan Koca açıkladı. Depremde yıkılma riski olan hastanelerin nereye taşınacağı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde:

“ÇAPA'NIN MEVCUT YERLEŞKESİNDEKİ İNŞAATLAR HIZLA BİTİRİLECEK”

“Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Önümüzde acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçmiş bulunmaktayız. İstanbul'da 2 üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Çapa'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'yle Eyüp Devlet Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır.”

“HASTANESİ İLE TAKSİM EĞİTİM HASTANESİ KULLANIMA AÇILACAKTIR”

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin hemen bitişiğinde olan, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim Hastanesi kullanıma açılacaktır. Cerrahpaşa'ya bağlı haseki kardiyoloji enstitüsü Kanunu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hizmet bulacaktır.”

ANTAKYA'DAKİ ÖZEL HASTANEYLE İLGİLİ İDDİALAR

“Antakya'daki bir özel hastaneyle ilgili iddialar hepimizin malumu. Bu ve benzer iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık.”

DEPREM BÖLGESİNDE SALGIN RİSKİ VAR MI?

“Şu anda salgına işaret eden bilimsel veri söz konusu değil. Afet bölgesinde 17 bini hekim olmak üzere 122 bin sağlık personeli görev alıyor. Ekiplerimizde yaşadığı yere gidilerek muayene edilen hasta sayısı 250 bini geçmiştir. Sahra hastanelerinde röntgenden diyabet hizmetine kadar belli başlı her şey yapılmaktadır. 75 yaş üstünün kronik hastalıklarını takip ediyoruz. Afet bölgesinde 32 bin 724 büyüğümüz ile ilgilendik. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı sayısı 307'dir.”