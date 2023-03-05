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2005'te depreme dayanıksız olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

1999’daki depremden ders almadan 2005 yılında depreme dayanıksız olarak inşa edildiği anlaşılan Kâğıthane devlet hastanesindeki tahliye çalışmaları devam ediyor. Hastanenin Depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesinde hizmete devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:20
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Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. Devlet böyle hastane yaparsa vatandaş nasıl yapsın

2005'te depreme dayanıksız olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan ağır yıkımlar ve vefat eden 50 bine yakın vatandaşımızın acısı yüreklerimizi dağlarken 1999 yılındaki Marmara Depremi’nden sonra da İstanbul’da gerekli önlemlerin alınmadığı ortaya çıktı.

İstanbul’da yapılan araştırmaların ardından yarım asırlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kısmen kapatılırken, 2005 yılında yapılan Kâğıthane Devlet Hastanesinin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı ve taşınma işlemine başlandı.

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SEYRANTEPE YERLEŞKESİ’NE TAŞINIYOR

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi’nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kâğıthane Devlet Hastanesinde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona yüklenen malzemeler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi’ne taşınıyor.

TAŞINMA İŞLEMİ 10 GÜN SÜRECEK

Taşınma sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirtmiş, Kâğıthane Devlet Hastanesinin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

(Kaynak: DHA)

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