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Bebek arabası fotoğrafındaki detayı minik Almeda’nın annesi açıkladı

İstiklal Caddesi’ndeki hain bombalı saldırı sonrası hafızalara kazınan bebek arabasındaki Almeda’nın annesi kızlarının girdikleri restoranda yemek yememesi nedeniyle ona simit almak için İstiklal’e çıktıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:40
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Bebek arabası fotoğrafındaki detayı minik Almeda’nın annesi açıkladı. Hain saldırı sonrası hafızalara kazınmıştı

Bebek arabası fotoğrafındaki detayı minik Almeda’nın annesi açıkladı
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Sabah gazetesine konuşan saldırının mağdurlarından Dilay Sinan, o gün eşi ve kızıyla yaşadıklarını anlattı. Bebek arabası fotoğrafını sonradan gördüklerini ve çok duygulandıklarını belirten Dilay Sinan şöyle konuştu:

"Biz İstiklal'e geldik arabayı otoparka park ettik. Yemek için sulu yemek yapılan bir restorana girdik ama kızım orada yemediği için İstiklal'de bir simit alalım en azından dedim. Simiti aldık, orada biraz bekledik. Kızım ilk oturduğumuz yerde yemek yeseydi biz o anda orada olmayacaktık.

"KANLAR İÇİNDE ZOR GİDİYORDU"
"Dönüşte zaten patlamanın bizi geri ittiğini gördüm sadece etrafa baktım saksının yanındaydım. Bir anda eşim çocuğumu kaldırıyor, kanlar içinde zor gidiyordu. Onu da bir motora bindirdiler. Bebek arabası, çantamız, biberonu ve aldığımız simit yere düşmüştü o fotoğrafta."

"KIZIM EVE ÇIKTIĞI İÇİN KEYFİ YERİNDE"
Almeda'nın patlamanın farkında olduğunu ifade eden anne Dilay Sinan, şöyle devam etti:

"Almeda'yı plastik cerrahi tedavisi için Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Enfeksiyon kapmaması için hastaneden eve yolladılar ama şimdi yüzü tedavi altında. Yaralarında biraz sönmeler başladı, burnunda derin bir yarası var. Eve çıktığı için keyfi şu an yerinde ama haberlere bile bakmadık uzun süre. Kızım tek bir seste bile ağlıyor, huzursuz oluyordu. Tabii ki üzücü, şu an bile doğru düzgün uyuyamıyoruz. Gözlerimizi kapattığımız anda patlamanın etkisiyle fırladığımızı görüyoruz."

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