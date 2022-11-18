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Teröristleri Taksim’e getiren aracın görüntüsü ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hain saldırıyı yapan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e geliş görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:48
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Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali isimli teröristleri Taksim’e getiren aracın görüntüsü ortaya çıktı

Teröristleri Taksim’e getiren aracın görüntüsü ortaya çıktı
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Taksim İstiklal Caddesi’ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son olarak, bombayı taşıyan Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim’e geliş görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 3 teröristin beyaz bir araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir’in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın oradan uzaklaştığı görülüyor.

Bombacının ayrıca saldırı öncesi bir mağazaya girdiği başka bir güvenlik kamerasına yansıyor.

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Beton
18.11.2022 16:09
Suriyelilerin teröristi AFganlilar bu ülkenin iç güvenliği nereye gidiyor bilen var mi  
 
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