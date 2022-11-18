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İstiklal bombacısının sahte evlilik belgesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesini kana bulayan terörist Ahlam Albashır ile bombayı ona veren Bilal Hassan’ın sahte evlilik belgeleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:47
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İstiklal bombacısının bombayı veren Bilal Hassan ile sahte evlilik belgesi ortaya çıktı

İstiklal bombacısının sahte evlilik belgesi ortaya çıktı
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DHA

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin ölümü ile çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı terör saldırısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ahlam Albashır ile bombayı verdiği belirlenen firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.

Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal Hassan ile evlendirildi. Sahte belgede, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.

 

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Yalçın Türk
18.11.2022 15:12
Abdullah Muhammet diye bir ypg'li terörist, 10 yıldır koruma altında ki sığınmacı olarak akp tarafından Türkiye'de besliyormuş.. yazıklar olsun..  
 
ANZAVUR
18.11.2022 15:03
e devlet üzerinden yeni hizmet bunlar kendi dillerinde adli sici kağıdı alabilmesi..eee. oradaki sivcilini biliyor musnuz. diplomaları herşeyleri sahte..  
 
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