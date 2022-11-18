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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan antibiyotik uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 19:59
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Bakan Koca Twitter hesabından antibiyotik uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan antibiyotik uyarısı
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Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın.

İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.

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