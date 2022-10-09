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  • ‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki

‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki

İzmir'de görev yapan aile hekiminin uğradığı sopalı saldırıya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor” sözleriyle gelen tepkileri eleştirdi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 00:01
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Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki: ‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş!

‘Devletin aczi’ olarak gösteriliyormuş! Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ eleştirilerine tepki
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Türkiye'de sağlıkta şiddet olaylarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girmişti. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod vermiş, Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırmıştı.

Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, dün mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Sopalarla Günay'a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçmışlardı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Doktor Günay, bura yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Saldırganlar ise yakalanmıştı.

KOCA'DAN 'SAĞLIKTA ŞİDDET' ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora saldıran şüphelilerin tutuklandığını duyurdu. Koca, sağlıkta şiddet olaylarını eleştirenlere de tepki göstererek, "Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İzmir Torbalı’da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi. Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

“YARGININ VERECEĞİ NİHAİ KARARIN TOPLUM VİCDANINA TERCÜMAN OLACAĞINA KUŞKU YOK”

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor. Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok.”

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NEDEN HASTALAR RANDEVU VE İLAÇ BUPMAKTA SIKINTI YAŞIYORLAR VE İLAÇ FIYATLARI YÜKSELİYOR?
9.10.2022 00:18
DOKTORLARA AÇILAN DARBE VE SALDIRILAR KARŞISIN DA SAVUNMASIZ KALDIKLARI IÇIN NEDEN HER SALDIRI EZASIZ ÇOGUNLUKTA KALIYOR? NEDEN KENDİLERINİ YANLIZ VE SAVUNMASIZ HİSSEDİYORLAR  
 
Sabır diyoruz ama yine sabır ya sabir
9.10.2022 00:08
Tabi ya,sorumluluk ve yetki çekirdeğinin  
 
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